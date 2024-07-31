Племянник Трампа планирует проголосовать на выборах за Камалу Харрис

Племянник 45-го президента США Дональда Трампа Фред Трамп назвал своего дядю "атомно сумасшедшим" и заявил в интервью ABC News, что будет голосовать за вице-президента Камалу Харрис.﻿, сообщает Лига.net.

"В каждой семье есть свой сумасшедший дядя. Мой – атомно безумный" , – сказал Фред Трамп.

Отвечая на уточняющий вопрос, что именно он подразумевает, говоря о "сумасшедшем Трампе", мужчина заявил:

"Он делает вещи, от которых я вздрагиваю и говорю: неужели это тот самый парень, которого я знал? Что заставило его измениться? Но при этом, у меня с ним всегда были хорошие отношения".

Племянник Трампа заявил, что политика Харрис ему близка, поэтому он будет голосовать за нее.

"Несомненно, политика Камалы Харрис – это то, что я поддерживаю. Так что я буду голосовать за Камалу Харрис" , – сказал Фред Трамп, добавив, что если его попросят, он без колебаний будет агитировать за нее.

В то же время, он заметил, что посетит инаугурацию, если его дядя победит и пригласит его.