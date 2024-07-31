ЗМІ: ЄС наполягає на остаточній мирній угоді між Вірменією та Азербайджаном
Президент Європейської Ради Шарль Мішель відновлює зусилля, спрямовані на встановлення тривалого миру між Вірменією та Азербайджаном, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у публікації Politico.
У розмові з виданням два високопоставлені дипломати підтвердили, що Мішель провів двосторонні зустрічі з лідерами Вірменії та Азербайджану в кулуарах саміту Європейського політичного співтовариства у Великій Британії на початку цього місяця.
Раніше про ці зустрічі не повідомляли, а Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного у відмові від зустрічі на рівні лідерів на полях саміту.
Мішель також написав лист обом сторонам, закликаючи їх повернутися за стіл переговорів і "завершити мирну угоду", досягнувши прогресу у вирішенні таких питань, як делімітація кордонів.
Однак у Брюсселі зростає розчарування після місяців дипломатичного глухого кута, в якому довгоочікувана угода так і не відбулася.
Незважаючи на зустрічі з Мішелем, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв не змогли знайти можливості сісти за стіл переговорів один з одним.
"Зрештою, обидві сторони повинні припинити грати в ігри і укласти угоду, оскільки президент Мішель зробив все, що в силах ЄС, щоб досягти мирної угоди", – сказав високопоставлений дипломат ЄС, близький до Мішеля.
Зустрічі у Британії відбулися лише через дев'ять місяців після того, як Азербайджан розпочав військовий наступ з метою відвоювання регіону Нагірний Карабах.
Це сталося після багатомісячних переговорів, які вів Мішель, і попри попередження Заходу про те, що лише дипломатичне рішення може принести мир у регіон.
Зараз напруженість знову зростає, і минулого тижня Міністерство оборони Азербайджану звинуватило Вірменію у "вчиненні провокацій" уздовж спільного кордону двох країн та пригрозило "вжити необхідних заходів у відповідь, використовуючи всі наявні в їхньому розпорядженні засоби з метою самооборони". Вірменія заявляє, що ці звинувачення неправдиві.
Азербайджан також розкритикував військову підтримку, яку країни ЄС, такі як Франція, надають Єревану, намагаючись створити баланс сил між двома історичними суперниками.
А 22 липня Рада ЄС ухвалила рішення про надання першої в історії допомоги на підтримку Збройних сил Вірменії на суму 10 мільйонів євро.