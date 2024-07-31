СМИ: ЕС настаивает на окончательном мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном

Президент Европейского Совета Шарль Мишель возобновляет усилия, направленные на установление длительного мира между Арменией и Азербайджаном, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в публикации Politico.

В разговоре с изданием два высокопоставленных дипломата подтвердили, что Мишель провел двусторонние встречи с лидерами Армении и Азербайджана в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Великобритании в начале этого месяца.

Ранее об этих встречах не сообщалось, а Армения и Азербайджан обвинили друг друга в отказе от встречи на уровне лидеров на полях саммита.

Мишель также написал письмо обеим сторонам, призывая их вернуться за стол переговоров и "завершить мирное соглашение", достигнув прогресса в решении таких вопросов, как делимитация границ.

Однако в Брюсселе растет разочарование после месяцев дипломатического тупика, в котором долгожданное соглашение так и не состоялось.

Несмотря на встречи с Мишелем, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев не смогли найти возможности сесть за стол переговоров друг с другом.

"В конце концов, обе стороны должны прекратить играть в игры и заключить соглашение, поскольку президент Мишель сделал все, что в силах ЕС, чтобы достичь мирного соглашения", – сказал высокопоставленный дипломат ЕС, близкий к Мишелю.

Встречи в Британии состоялись лишь через девять месяцев после того, как Азербайджан начал военное наступление с целью отвоевания региона Нагорный Карабах.

Это произошло после многомесячных переговоров, которые вел Мишель, и несмотря на предупреждения Запада о том, что только дипломатическое решение может принести мир в регион.

Сейчас напряженность снова растет, и на прошлой неделе Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "совершении провокаций" вдоль общей границы двух стран и пригрозило "принять необходимые ответные меры, используя все имеющиеся в их распоряжении средства в целях самообороны". Армения заявляет, что эти обвинения неправдивы.

Азербайджан также раскритиковал военную поддержку, которую страны ЕС, такие как Франция, оказывают Еревану, пытаясь создать баланс сил между двумя историческими соперниками.

А 22 июля Совет ЕС принял решение о предоставлении первой в истории помощи в поддержку Вооруженных сил Армении на сумму 10 миллионов евро.