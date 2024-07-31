Безпілотники на фронті вже переважають артилерію за ефективністю – заступник головкома ЗСУ

Заступник головнокомандувача Збройних Сил України Андрій Лебеденко під час конференції в рамках хакатону Precision заявив, що безпілотні системи на полі бою вже переважають за ефективністю класичні види зброї, включно з артилерією, повідомляє Укрінформ.

"Технології мають стати основою української перемоги. Передумова - це швидка адаптація та тісна співпраця приватного і державного секторів, масовість та актуальність різноманітних безпілотних систем у воді, в небі та на землі. Таким був головний посил конференції в рамках хакатону Precision, присвяченого безпілотним системам" , - йдеться у повідомленні Генштабу.

Хакатон Precision започаткований за ініціативою кластера підтримки оборонних технологій Brave1, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства оборони України та Збройних Сил України з метою консолідації зусиль приватного та державного секторів у сфері розвитку оборонних технологій. В ньому беруть участь українські та закордонні розробники, інженери, військові, експерти та науковці.

Спікером від ЗСУ виступив заступник головнокомандувача ЗС України полковник Андрій Лебеденко. За його словами, за останні майже три роки на полі бою відбулись суттєві технологічні зрушення.

"Командування Збройних Сил бачить цю технологічну перспективу. Головне для нас - віднайти найефективніші рішення для збереження життя наших військових" , - підкреслив заступник головнокомандувача.

Збройні Сили України потребують постійного покращення безпілотних систем - машинне бачення, елементи штучного інтелекту, рої безпілотників та сучасні засоби РЕБ.

Учасники конференції обговорили необхідність покращення взаємодії між державою та приватними виробниками безпілотних систем. Інтенсифікувати цю взаємодію дозволить щойно створене командування Сил безпілотних систем ЗСУ під керівництвом полковника Вадима Сухаревського, який також взяв участь у хакатоні Precision.

За словами Сухаревського, командування Сил безпілотних систем ЗСУ поєднує в собі три основні стихії: небо, землю і воду.

Він пояснив, які наразі існують виклики перед новоствореним командуванням.

"Якщо говорити про повітряні безпілотники, що працюють на тактичній глибині (до 20 км), ЗСУ мають в цьому колосальний досвід і можливості - більше 165 тільки повітряних засобів. Наразі спілкуємось з виробниками, визначаємо напрямки щодо вдосконалення цієї глибини. І закликаємо виробників приєднатися до нас, завітати на наші полігони та разом вдосконалювати необхідну для ЗС України зброю і засоби" , - сказав командувач Сил безпілотних систем.

За словами заступника Лебеденка, безпілотні системи на полі бою вже переважають за ефективністю класичні види зброї, включно з артилерією.

Відповідно, пріоритетні напрямки для Збройних Сил України та виробників зброї - також технологічні. Це перехоплювачі, системи коригування вогню артилерії, контрбатарейна боротьба, безпілотні системи, які здатні ефективно працювати на оперативні (до 100 км) та стратегічні глибини (понад 100 км).

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський поставив задачу максимального збереження життя людей на полі бою. Тож, вже починається впровадження технологій, які дозволяють ефективно замінити присутність людей роботизованими системами на найбільш небезпечних ділянках фронту.

Крім того, серед найближчих кроків реформування безпілотних систем - впровадження тактики ударів роями та інсталяція систем "свій-чужий" на безпілотних засобах, які раніше використовувались лише в авіації.