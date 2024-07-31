Беспилотники на фронте уже преобладают артиллерию по эффективности – заместитель главкома ВСУ

Заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Андрей Лебеденко во время конференции в рамках хакатона Precision заявил, что беспилотные системы на поле боя уже преобладают по эффективности классические виды оружия, включая артиллерию, сообщает Укринформ.

"Технологии должны стать основой украинской победы. Предпосылка - это скорая адаптация и тесное сотрудничество частного и государственного секторов, массовость и актуальность различных беспилотных систем в воде, в небе и на земле. Таким был главный посыл конференции в рамках хакатона Precision, посвященного беспилотным системам" , – говорится в сообщении Генштаба.

Хакатон Precision начат по инициативе кластера поддержки оборонных технологий Brave1, Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины с целью консолидации усилий частного и государственного секторов в сфере развития оборонных технологий. В нем принимают участие украинские и зарубежные разработчики, инженеры, военные, эксперты и ученые.

Спикером от ВСУ выступил заместитель главнокомандующего ВС Украины полковник Андрей Лебеденко. По его словам, за последние три года на поле боя произошли существенные технологические сдвиги.

"Командование Вооруженных сил видит эту технологическую перспективу. Главное для нас - найти самые эффективные решения для сохранения жизни наших военных" , - подчеркнул заместитель главнокомандующего.

Вооруженные Силы Украины нуждаются в постоянном улучшении беспилотных систем - машинное видение, элементы искусственного интеллекта, рои беспилотников и современные средства РЭБ.

Участники конференции обсудили необходимость улучшения взаимодействия между государством и частными производителями беспилотных систем. Интенсифицировать это взаимодействие позволит только что созданное командование Сил беспилотных систем ВСУ под руководством полковника Вадима Сухаревского, также принявшего участие в хакатоне Precision.

По словам Сухаревского, командование Сил беспилотных систем ВСУ объединяет три основные стихии: небо, землю и воду.

Он объяснил, какие существуют вызовы перед вновь созданным командованием.

"Если говорить о воздушных беспилотниках, работающих на тактической глубине (до 20 км), ВСУ имеют в этом колоссальный опыт и возможности - более 165 только воздушных средств. Сейчас общаемся с производителями, определяем направления по усовершенствованию этой глубины. И призываем производителей присоединиться к нас, посетить наши полигоны и вместе совершенствовать необходимое для ВС Украины оружие и средства" , - сказал командующий Сил беспилотных систем.

По словам заместителя Лебеденко, беспилотные системы на поле боя уже преобладают по эффективности классические виды оружия, включая артиллерию.

Соответственно, приоритетные направления для Вооруженных Сил Украины и производителей оружия – также технологичны. Это перехватчики, системы коррекции огня артиллерии, контрбатарейная борьба, беспилотные системы, которые способны эффективно работать на оперативные (до 100 км) и стратегические глубины (более 100 км).

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский поставил задачу максимальной сохранности жизни людей на поле боя. Итак, уже начинается внедрение технологий, позволяющих эффективно заменить присутствие людей роботизированными системами на наиболее опасных участках фронта.

Кроме того, среди ближайших шагов реформирования беспилотных систем – внедрение тактики ударов роями и инсталляция систем "свой-чужой" на беспилотных средствах, которые раньше использовались только в авиации.