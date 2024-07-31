Генштаб: ЗСУ вночі вдарили по складу зі зброєю поблизу Курська

У ніч на 31 липня Сили оборони України вдарили по складу зі зброєю та військовою технікою поблизу російського міста Курськ.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

"Сьогодні вночі завдано удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля населеного пункту Курськ (Російська Федерація). Спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання" , – йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що "бойову роботу вели" підрозділи Військово-морських сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Детальна інформація щодо результату ураження уточнюється.