Генштаб: ЗСУ вночі вдарили по складу зі зброєю поблизу Курська
У ніч на 31 липня Сили оборони України вдарили по складу зі зброєю та військовою технікою поблизу російського міста Курськ.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
"Сьогодні вночі завдано удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля населеного пункту Курськ (Російська Федерація). Спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання", – йдеться в повідомленні.
У Генштабі зазначили, що "бойову роботу вели" підрозділи Військово-морських сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Детальна інформація щодо результату ураження уточнюється.