Генштаб: ВСУ ночью ударили по составу с оружием вблизи Курска

В ночь на 31 июля Силы обороны Украины ударили по составу с оружием и военной техникой вблизи российского города Курск.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Сегодня ночью нанесен удар по составу хранения вооружения и военной техники возле населенного пункта Курск (Российская Федерация). Наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания" , – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что "боевую работу вели" подразделения Военно-морских сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Подробная информация о результатах поражения уточняется.