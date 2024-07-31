Генштаб: ВСУ ночью ударили по составу с оружием вблизи Курска
В ночь на 31 июля Силы обороны Украины ударили по составу с оружием и военной техникой вблизи российского города Курск.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
"Сегодня ночью нанесен удар по составу хранения вооружения и военной техники возле населенного пункта Курск (Российская Федерация). Наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что "боевую работу вели" подразделения Военно-морских сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Подробная информация о результатах поражения уточняется.