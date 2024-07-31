Спікер грузинського парламенту не вважає Іран співучасником війни РФ проти України

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі вважає, що Іран не є співучасником Росії у війні проти України, повідомляє Грузія Online.

Прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе разом з урядовою делегацією нещодавно вдруге прибув до Тегерана. Іраклій Кобахідзе був серед небагатьох лідерів, які були присутні на церемонії похорону президента Ісламської Республіки Іран Ібрахіма Раїсі минулого місяця. Цього разу прем'єр-міністр Грузії разом із міністром економіки Леваном Давіташвілі присутній на церемонії інавгурації нового президента Масуда Пезешкіана в Ірані.

30 липня на брифінгу в офісі партії "Грузинська мрія" Шалве Папуашвілі поставили питання, чи не створює жодних проблем встановлення тісних зв'язків із країною, яка є співучасником війни.

"Іран не є співучасником якоїсь війни, принаймні цієї. Я не знаю, звідки ви це взяли. Що стосується наших відносин з Іраном, то у нас з Іраном є історико-дипломатичні відносини, які засновані як на повазі, так і на культурних зв'язках між народами, а також виражають ставлення нашого народу до процесів, які можуть відбуватися у вигляді тієї самої інавгурації" , - відповів Папуашвілі.

Голову парламенту Грузії також запитали, чи має інформація про постачання до Росії з боку Ірану безпілотників "Шахед", але на це питання він не відповів.

При цьому Папуашвілі зазначив, що питань до Тбілісі щодо участі в інавгурації немає, і про це говорить лише грузинська опозиція.

"Нам не потрібні чиїсь вказівки про те, як поводитись по-сусідськи і як зберегти острівець світу в цьому геополітично складному регіоні" , - заявив Папуашвілі.

Іран підтримує Росію у війні в Україні не лише на дипломатичному рівні, він регулярно постачає РФ дрони-камікадзе, в основному "Шахед-131" та "Шахед-136", за допомогою яких російські військові практично щодня атакують українську інфраструктуру, у тому числі цивільні. об'єкти. Тегеран голосує проти резолюцій ООН, які засуджують агресію Росії в Україні.

Європейський Союз запровадив санкції проти Ірану за підтримку Росії у військовій агресії проти України.