Спикер грузинского парламента не считает Иран соучастником войны РФ против Украины

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что Иран не является соучастником России в войне против Украины, сообщает Грузия Online.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе вместе с правительственной делегацией недавно во второй раз прибыл в Тегеран. Ираклий Кобахидзе был среди немногих лидеров, присутствовавших на церемонии похорон президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси в прошлом месяце. На этот раз премьер-министр Грузии вместе с министром экономики Леваном Давиташвили присутствует на церемонии инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана в Иране.

30 июля на брифинге в офисе партии "Грузинская мечта" Шалве Папуашвили задали вопрос, не создает ли какие-либо проблемы установление тесных связей со страной, являющейся соучастником войны.

"Иран не является соучастником какой-либо войны, по крайней мере, этой. Я не знаю, откуда вы это взяли. Что касается наших отношений с Ираном, то у нас с Ираном есть историко-дипломатические отношения, которые основаны как на уважении, так и на культурных связях между народами, а также выражают отношение нашего народа к процессам, которые могут происходить в виде той же инаугурации" , — ответил Папуашвили.

Председателя парламента Грузии также спросили, есть ли у него информация о поставках в Россию со стороны Ирана беспилотников "Шахед", но на этот вопрос он не ответил.

При этом Папуашвили указал, что вопросов к Тбилиси по поводу участия в инаугурации нет, и об этом говорит только грузинская оппозиция.

"Нам не нужны чьи-либо указания о том, как вести себя по-соседски и как сохранить островок мира в этом геополитически сложном регионе" , — заявил Папуашвили.

Иран поддерживает Россию в войне в Украине не только на дипломатическом уровне, он регулярно поставляет РФ дроны-камикадзе, в основном "Шахед-131" и "Шахед-136", с помощью которых российские военные практически ежедневно атакуют украинскую инфраструктуру, в том числе гражданские объекты. Тегеран голосует против резолюций ООН, осуждающих агрессию России в Украине.

Европейский Союз ввел санкции против Ирана за поддержку России в военной агрессии против Украины.