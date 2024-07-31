Гендиректор Yasno просить українців не продавати генератори та "готуватися"
Довготривалі відключення світла можуть повернутися попри покращення ситуація в енергосистемі України, повідомляє Ділова столиця.
Про це генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко написав у Facebook.
"Одразу наголошую, що консенсусний прогноз не змінився. Не продавайте генератори. По можливості готуйтесь. З великою ймовірністю знадобиться. Це, як страховка. Ми ж її купуємо не для того, щоб обовʼязково скористатися. А щоб була можливість скористатись в необхідний момент", – каже Коваленко.
За словами гендиректора Yasno, щоб ситуація в енергосистемі покращилася – склалося дуже багато чинників.
"Вийшли з ремонту енергоблоки АЕС, на вулиці стало прохолодніше. Але найважливіше – це тяжка робота енергетиків. За прогнозами Укренерго, якщо не буде обстрілів енергосистеми, ми можемо пройти осінь із мінімумом відключень", – розповів гендиректор Yasno.
В "Укренерго" повідомили, що на сьогодні відключень електроенергії не прогнозується.