Гендиректор Yasno просит украинцев не продавать генераторы" и "готовиться"

Долговременные отключения света могут вернуться несмотря на улучшение ситуации в энергосистеме Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко написал в Facebook.

"Сразу подчеркиваю, что консенсусный прогноз не изменился. Не продавайте генераторы. По возможности готовьтесь. С большой вероятностью понадобится. Это, как страховка. Мы же ее покупаем не для того, чтобы обязательно воспользоваться. А чтобы была возможность воспользоваться в необходимый момент" , — говорит Коваленко.

По словам гендиректора Yasno, чтобы ситуация в энергосистеме улучшилась — сложилось очень много факторов.

"Вышли из ремонта энергоблоки АЭС, на улице стало прохладнее. Но самое важное — это тяжелая работа энергетиков. По прогнозам Укрэнерго, если не будет обстрелов энергосистемы, мы можем пройти осень с минимумом отключений" , — рассказал гендиректор Yasno.

В "Укрэнерго" сообщили, что на сегодняшний день отключений электроэнергии не прогнозируется.