Повітряні сили показали, як ППО збила російський "Шахед"
Командувач Повітряних сил Микола Олещук опублікував відео знищення російського дрона вранці 31 липня, повідомляє Лівий берег.
Цей безпілотник збили на східному напрямку. Відео бойової роботи по ворожій цілі опубліковано в Telegram-каналі Олещука.
"Пам’ятайте, що навіть після ураження ворожі ракети та ударні БпЛА становлять серйозну загрозу!" – наголосив він.
Нагадаємо, цієї ночі російська армія провела одну з наймасованіших дронових атак проти українців. Основним напрямком удару була Київська область, але ППО працювала і в інших областях. Зокрема, шість БпЛА збили захисники Дніпропетровської області. Загалом ворог випустив 89 дронів. Усі їх збили.