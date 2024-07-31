Воздушные силы показали, как ПВО сбила российский "Шахед"
Командующий Воздушными силами Николай Олещук опубликовал видео уничтожения российского дрона утром 31 июля, сообщает Левый берег.
Этот беспилотник был сбит на восточном направлении. Видео боевой работы по враждебной цели опубликовано в Telegram-канале Олещука.
"Помните, что даже после поражения вражеские ракеты и ударные БПЛА представляют серьезную угрозу!" – подчеркнул он.
Напомним, в эту ночь российская армия провела одну из самых массированных дроновых атак против украинцев. Основным направлением удара была Киевская область, но ПВО работала и в других областях. В частности, шесть БПЛА сбили защитники Днепропетровской области. В общей сложности враг выпустил 89 дронов. Все их сбили.