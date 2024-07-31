"Укренерго": Споживання електрики ввечері на високому рівні, але відключень не буде

Рівень споживання електрики у вечірні години залишається високим, втім поки відключень не передбачається.

Про це йдеться﻿ в повідомленні "Укренерго".

Зазначається, що вчора вечірній максимум на 1,2% перевищував аналогічний період понеділка.

Разом з тим, прохолодніші ночі впливають на зниження споживання в ранкові години – сьогодні на 10.00 споживання на 2% нижче, ніж вчора вранці.

В "Укренерго" радять перенести користування потужними електроприладами на денні години – з 11:00 до 15:00. У цей період в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій.

Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 514 населених пунктів.

Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, областях. З технічних причин знеструмлювались споживачі у Дніпропетровській, Кіровоградській, Чернігівській областях.