"Укренерго": Споживання електрики ввечері на високому рівні, але відключень не буде
Рівень споживання електрики у вечірні години залишається високим, втім поки відключень не передбачається.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Зазначається, що вчора вечірній максимум на 1,2% перевищував аналогічний період понеділка.
Разом з тим, прохолодніші ночі впливають на зниження споживання в ранкові години – сьогодні на 10.00 споживання на 2% нижче, ніж вчора вранці.
В "Укренерго" радять перенести користування потужними електроприладами на денні години – з 11:00 до 15:00. У цей період в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій.
Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 514 населених пунктів.
Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, областях. З технічних причин знеструмлювались споживачі у Дніпропетровській, Кіровоградській, Чернігівській областях.