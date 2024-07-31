"Укрэнерго": Потребление электричества вечером на высоком уровне, но отключений не будет

Уровень потребления электричества в вечерние часы остается высоким, но пока отключений не предполагается.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

Вчера вечерний максимум на 1,2% превышал аналогичный период понедельника.

Вместе с тем, более прохладные ночи влияют на снижение потребления в утренние часы – сегодня на 10.00 потребление на 2% ниже, чем вчера утром.

В "Укрэнерго" советуют перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы – с 11:00 до 15:00. В этот период в энергосистеме больше электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций.

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 514 населенных пунктов.

Из-за боевых действий обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, областях. По техническим причинам обесточены потребители в Днепропетровской, Кировоградской, Черниговской областях.