Наразі загрози оточення ЗСУ в Часовому Яру немає – військовий

Начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков зазначив, що ситуація на північному фланзі Часового Яру біля Калинівки є напруженою, повідомляє Еспресо TV.

"На сьогодні немає прямої загрози оточення Часового Яру, хоча в перспективі така загроза завжди може виникнути. Ворог мав плани взяти Часів Яр в облогу з флангів під вогневий контроль, але ці плани йому не вдалися.

Росіяни були вимушені штурмувати місто в лоб. Сьогодні ворог продовжує спроби реалізувати цей задум, але говорити, що він може оточити Часів Яр з флангів та взяти його в полу кільце, не відповідає дійсності" , - наголосив Калашніков.

Начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича також додав, що ситуація на північному фланзі Часового Яру біля Калинівки є напруженою.