Пока угрозы окружения ВСУ во Часовом Яру нет – военный
Начальник прессслужбы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашников отметил, что ситуация на северном фланге Часового Яра возле Калиновки напряжена, сообщает Эспрессо TV.
"На сегодняшний день нет прямой угрозы окружения Часового Яра, хотя в перспективе такая угроза всегда может возникнуть. Враг имел планы взять Часов Яр в осаду с флангов под огневой контроль, но эти планы ему не удались. Россияне были вынуждены штурмовать город в лоб. Сегодня враг продолжает попытки реализовать этот замысел, но говорить, что он может окружить Часов Яр с флангов и взять его в полу кольцо, не соответствует действительности", - подчеркнул Калашников.
Начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича также добавил, что ситуация на северном фланге Часового Яра возле Калиновки напряженная.
"Там есть участок, где канал Северский Донец уходит под землю. И это самое слабое место в нашей обороне. Враг не первый день и не первая неделя сосредотачивает свои усилия именно здесь, пытаясь нас атаковать. Идут тяжелые бои с переменным успехом", - заметил Калашников.