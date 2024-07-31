Пока угрозы окружения ВСУ во Часовом Яру нет – военный

Начальник прессслужбы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашников отметил, что ситуация на северном фланге Часового Яра возле Калиновки напряжена, сообщает Эспрессо TV.

"На сегодняшний день нет прямой угрозы окружения Часового Яра, хотя в перспективе такая угроза всегда может возникнуть. Враг имел планы взять Часов Яр в осаду с флангов под огневой контроль, но эти планы ему не удались. Россияне были вынуждены штурмовать город в лоб. Сегодня враг продолжает попытки реализовать этот замысел, но говорить, что он может окружить Часов Яр с флангов и взять его в полу кольцо, не соответствует действительности" , - подчеркнул Калашников.

Начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича также добавил, что ситуация на северном фланге Часового Яра возле Калиновки напряженная.