Банки збільшили видачу готівкової гривні на 12% – НБУ

Видача готівки з кас українських банків за перше півріччя 2024 року збільшилася на 12,6% та становила 1 342,9 млрд грн.﻿ Про це йдеться в повідомленні НБУ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"На збільшення обсягів видачі готівкової гривні з кас банків вплинуло бажання населення сформувати певний запас готівки, яка в умовах впровадження графіків відключення електроенергії залишається доступним та швидким платіжним інструментом для здійснення роздрібних операцій" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в НБУ, обсяг надходжень готівки до кас банків за січень – червень цього року становив 1 307,6 млрд грн. Це на 9,5% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

"Це зумовлено відновленням економічної активності, чому сприяло, зокрема, підвищення заробітних плат та соціальних виплат населенню, збереження стабільної ситуації на валютному ринку, помірна інфляція" , - пояснили в НБУ.

Готівка в обігу

Нагадаємо, станом на 1 липня 2024 року в готівковому обігу України перебувало 800,9 млрд грн, що на 36,5 млрд грн або на 4,8% більше, ніж на початок 2024 року.

За даними НБУ, темпи зростання готівки в обігу цьогоріч залишаються невисокими та пов’язані насамперед із сезонними факторами, оскільки традиційно влітку пожвавлюється попит на готівку.