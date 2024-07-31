Банки увеличили выдачу наличной гривны на 12% – НБУ

Выдача наличных из касс украинских банков за первое полугодие 2024 года увеличилась на 12,6% и составила 1 342,9 млрд грн.﻿ Об этом говорится в сообщении НБУ, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"На увеличение объемов выдачи наличной гривны из касс банков повлияло желание населения сформировать определенный запас наличных денег, которые в условиях внедрения графиков отключения электроэнергии остаются доступным и быстрым платежным инструментом для розничных операций" , - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, объем поступлений наличных денег в кассы банков за январь - июнь этого года составил 1 307,6 млрд грн. Это на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

"Это обусловлено возобновлением экономической активности, чему способствовало, в частности, повышение заработных плат и социальных выплат населению, сохранение стабильной ситуации на валютном рынке, умеренная инфляция" , – пояснили в НБУ.

Наличные деньги в обращении

Напомним, по состоянию на 1 июля 2024 г. в наличном обороте Украины находилось 800,9 млрд грн, что на 36,5 млрд грн или на 4,8% больше, чем на начало 2024 года.

По данным НБУ, темпы роста наличных денег в обращении в этом году остаются невысокими и связаны прежде всего с сезонными факторами, поскольку традиционно летом оживляется спрос на наличные деньги.