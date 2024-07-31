На Сумщині "свідок Єгови" отримав три роки за відмову від мобілізації

На Сумщині 3 роки позбавлення волі отримав священнослужитель церкви "Свідків Єгови", який категорично відмовився від мобілізації через релігійні переконання, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у вироку Охтирського міськрайонного Сумської області.

За даними суду, підозрюваний є офіцером запасу — 1 березня 2024 року ВЛК визнала його придатним до мобілізації. 22 березня за місцем проживання працівники ТЦК намагались вручити чоловіку повістку, проте він категорично відмовився її отримувати та не прибув для відправлення до військової частини.

На суді чоловік провину заперечив та заявив, що є священнослужителем "Релігійного центру Свідків Єгови в Україні". Підсудний переконував, що через релігійні переконання не може брати до рук зброю, а альтернативної служби йому не пропонували.

Інший священнослужитель підтвердив слова підозрюваного.

Працівник ТЦК повідомив, що чоловік "відмовився від отримання бойової повістки з релігійних мотивів, був складений акт відмови, з яким останній ознайомився. Альтернативної служби немає під час дії воєнного стану, однак є різні спеціальності, без застосування зброї".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Як повiдомлялось, 14 грудня минулого року у Волинській області суд оголосив вирок 46-річному прихожанину "Свідків Єгови", який відмовився служити в ЗСУ через релігійні переконання, призначивши три роки позбавлення волі.