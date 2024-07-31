На Сумщине "свидетель Иеговы" получил три года за отказ от мобилизации

В Сумской области 3 года лишения свободы получил священнослужитель церкви "Свидетелей Иеговы", который категорически отказался от мобилизации из-за религиозных убеждений, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в приговоре Ахтырского горрайонного Сумской области.

По данным суда, подозреваемый является офицером запаса — 1 марта 2024 года ВВК признала его годным к мобилизации. 22 марта по месту жительства работники ТЦК пытались вручить мужчине повестку, однако он категорически отказался ее получать и не прибыл для отправки в воинскую часть.

На суде мужчина вину отрицал и заявил, что является священнослужителем "Религиозного центра Свидетелей Иеговы в Украине". Подсудимый убеждал, что по религиозным убеждениям не может брать в руки оружие, а альтернативной службы ему не предлагали.

Другой священнослужитель подтвердил слова подозреваемого.

Работник ТЦК сообщил, что мужчина "отказался от получения боевой повестки по религиозным мотивам, был составлен акт отказа, с которым последний ознакомился. Альтернативной службы нет во время действия военного положения, однако есть разные специальности, без применения оружия".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Как сообщалось, 14 декабря прошлого года в Волынской области суд объявил приговор 46-летнему прихожанину "Свидетелей Иеговы", который отказался служить в ВСУ по религиозным убеждениям, назначив три года лишения свободы.