Кабмін розширив перелік продуктів з обмеженим терміном зберігання

Кабінет міністрів відповідною постановою розширив затверджений перелік сільськогосподарської продукції, що має обмежений термін зберігання, та перелік продукції, що має особливий режим зберігання. Про це йдеться в повідомленні міністерства аграрної політики та продовольства, повідомляє ЛігаБізнес.

Зміни внесені у відповідь на численні звернення асоціацій виробників і переробників розширити список.

Список продукції доповнено товарами згідно з кодами УКТЗЕД.

Загалом доповнено списки живих тварин, товарів м'ясної та рибної продукції, субпродуктів, готової та консервованої риби, кондитерських виробів, плодів, горіхів, соків плодових та овочевих.

Зокрема, до переліку сільськогосподарської продукції, що має обмежений термін зберігання, додані бджолині матки, капуста головчаста, кольрабі, цвітна, капуста листова, корнішони, салат латук і цикорій.

До переліку продукції, що має особливий режим зберігання, додано олію рапсову або гірчичну та їх фракції, філе окремих видів риб, м'ясо заморожене.