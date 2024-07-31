Кабмин расширил перечень продуктов с ограниченным сроком хранения

Кабинет министров соответствующим постановлением расширил утвержденный перечень сельскохозяйственной продукции, имеющей ограниченный срок хранения, и перечень продукции, имеющей особый режим хранения. Об этом говорится в сообщении министерства аграрной политики и продовольствия, сообщает Лига.Бизнес.

Изменения внесены в ответ на многочисленные обращения ассоциаций производителей и переработчиков расширить список.

Список продукции дополнен товарами согласно кодам УКТВЭД.

В целом дополняются списки живых животных, товаров мясной и рыбной продукции, субпродуктов, готовой и консервированной рыбы, кондитерских изделий, плодов, орехов, соков плодов и овощей.

В частности, в перечень сельскохозяйственной продукции, имеющей ограниченный срок хранения добавлены пчелиные матки, капуста головчатая, кольраби, цветная, капуста листовая, корнишоны, салат латук и цикорий.

В перечень продукции, имеющей особый режим хранения, добавлено масло рапсовое или горчичное и их фракции, филе отдельных видов рыб, мясо замороженное.