У Пентагоні прокоментували загострення на Близькому Сході: Захистимо Ізраїль

Міністр оборони США Ллойд Остін не вважає, що буде широка війна на Близькому Сході, але каже, що у разі нападу на Ізраїль Вашингтон допоможе його захистити, повідомляє Радіо Свобода.

"Я не думаю, що війна неминуча. Я цього не відкидаю. Я думаю, що завжди є місце і можливості для дипломатії" , – сказав він журналістам під час візиту на Філіппіни.

За його словами, події, які спостерігали протягом тривалого часу вздовж північного кордону Ізраїлю, викликають занепокоєння.

"Знову ж таки, ми збираємося зробити все, що в наших силах, щоб переконатися, що це не переросте в ширший конфлікт в усьому регіоні" , – додав міністр оборони США.

Відповідаючи на запитання, що робитимуть США у разі ширшого конфлікту на Близькому Сході, Остін сказав, що «якщо на Ізраїль нападуть, ми, безумовно, допоможемо захистити Ізраїль», але пріоритетом буде деескалація напруженості.

"Ви бачили, як ми робили це у квітні. Ви можете очікувати, що ми зробимо це знову…Але ми не хочемо, щоб це сталося. Ми будемо наполегливо працювати над тим, щоб переконатися, що ми робимо все можливе, щоб допомогти знизити температуру і вирішити проблеми дипломатичним шляхом" , – зазначив глава Пентагону.

Корпус вартових Ісламської революції Ірану 31 липня заявив, що Ісмаїл Ханія, політичний лідер палестинського екстремістського угруповання "Хамас", визнаного терористичною організацією США та ЄС, був убитий в Тегерані в результаті рейду, проведеного Ізраїлем.

Раніше 30 липня Ізраїль заявив про "ліквідацію" Фуада Шукра, командира бойовиків "Хезболли", який, як стверджують ізраїльтяни, стояв за ракетним обстрілом квартири в Бейруті на вихідних, в результаті якого загинули 12 ізраїльських молодих людей.Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила в повідомленні в соціальній мережі X, що Шукр "керував" атаками "Хезболли". Реакції з боку "Хезболли" не було.

У квітні Іран у відповідь на удар по іранському консульстві в сирійській столиці Дамаску завдав удару по Ізраїлю, використавши 170 дронів і 130 переважно балістичних ракет. За повідомленням ізраїльської сторони, 99 відсотків з них було перехоплено протиповітряною обороною. За даними міжнародних ЗМІ, значна частина дронів та ракет були перехоплені ще на підльоті до Ізраїлю і допомагали в цьому США, Британія, Франція та Йорданія.

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