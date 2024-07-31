В Пентагоне прокомментировали обострение на Ближнем Востоке: Защитим Израиль

Министр обороны США Ллойд Остин не считает, что будет широкая война на Ближнем Востоке, но говорит, что в случае нападения на Израиль Вашингтон поможет защитить его, сообщает Радио Свобода.

"Я не думаю, что война неизбежна. Я этого не исключаю. Я думаю, что всегда есть место и возможности для дипломатии" , – сказал он журналистам во время визита на Филиппины.

По его словам, события, наблюдавшие в течение длительного времени вдоль северной границы Израиля, вызывают беспокойство.

"Опять же мы собираемся сделать все, что в наших силах, чтобы убедиться, что это не перерастет в более широкий конфликт во всем регионе" , - добавил министр обороны США.

Отвечая на вопрос, что будут делать США в случае более широкого конфликта на Ближнем Востоке, Остин сказал, что "если на Израиль нападут, мы, безусловно, поможем защитить Израиль", но приоритетом станет деэскалация напряженности.

Вы видели, как мы делали это в апреле. Вы можете ожидать, что мы сделаем это снова…Но мы не хотим, чтобы это произошло. Мы будем упорно работать над тем, чтобы убедиться, что мы делаем все возможное, чтобы помочь снизить температуру и решить проблемы дипломатическим путем" , – отметил глава Пентагона.

Корпус стражей Исламской революции Ирана 31 июля заявил, что Исмаил Хания, политический лидер палестинской экстремистской группировки "Хамас", признанной террористической организацией США и ЕС, был убит в Тегеране в результате рейда, проведенного Израилем.

Ранее 30 июля Израиль заявил о "ликвидации" Фуада Шукра, командира боевиков "Хезболлы", который, как утверждают израильтяне, стоял за ракетным обстрелом квартиры в Бейруте на выходных, в результате которого погибли 12 израильских молодых людей. в сообщении в социальной сети X, что Шукр "руководил" атаками "Хезболлы". Реакции со стороны "Хезболла" не последовало.

В апреле Иран в ответ на удар по иранскому консульству в сирийской столице Дамаске нанес удар по Израилю, использовав 170 дронов и 130 преимущественно баллистических ракет. По сообщению израильской стороны, 99 процентов из них были перехвачены противовоздушной обороной. По данным международных СМИ, значительная часть дронов и ракет были перехвачены еще на подлете в Израиль и помогали США, Британия, Франция и Иордания.

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