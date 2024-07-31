Збиток "Газпрому" з початку року зріс майже вдвічі

Чистий збиток головної компанії ПАТ "Газпром" за російськими стандартами бухгалтерської звітності (РСБЗ) у першому півріччі 2024 року становив 480,641 млрд руб. після 255 млрд руб. збитків за січень-червень 2023 року, повідомляє Enkorr.

"Газпром" розраховує дивіденди з консолідованого прибутку групи за міжнародними стандартами (МСФЗ), куди, крім газового бізнесу, також входить нафтовий, енергетичний та СПГ-дивізіони. Дивідендна політика передбачає коригування дивідендної бази на негрошові статті.

Зростання збитків російської газової монополії здебільшого зумовлено скороченням постачань газу в Європу, тоді як операційні витрати компанії залишаються високими.

Раніше повідомлялося, що постачання природного газу у Європу російським енергетичним гігантом "Газпромом" 2023 року скоротилися на 55,6%, до 28,3 млрд кубометрів.