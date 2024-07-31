Убыток "Газпрома" с начала года вырос почти вдвое

Чистый убыток главной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБО) в первом полугодии 2024 года составил 480,641 млрд руб. после 255 млрд руб. ущерба за январь-июнь 2023 года, сообщает Enkorr.

"Газпром" рассчитывает дивиденды по консолидированной прибыли группы по международным стандартам (МСФО), куда кроме газового бизнеса также входит нефтяной, энергетический и СПГ-дивизионы. Дивидендная политика предполагает корректировку дивидендной базы на неденежные статьи.

Рост убытков российской газовой монополии в основном обусловлен сокращением поставок газа в Европу, в то время как операционные расходы компании остаются высокими.

Ранее сообщалось, что поставки природного газа в Европу российским энергетическим гигантом "Газпромом" в 2023 году сократились на 55,6% до 28,3 млрд кубометров.