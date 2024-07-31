Зеленський відреагував на нічну атаку російських "Шахедів"

Президент Володимир Зеленський заявив, що збиття усіх 89 ворожих "Шахедів" за ніч 31 липня свідчить про можливість України захистити своє небо від російських ударів при достатньому забезпеченні, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Зеленський у Facebook.

"89 "Шахедів" збито за минулу ніч. Усі, які були застосовані російськими терористами під час цієї атаки. І це важливий результат. Українці можуть повністю захистити своє небо від російських ударів, коли мають для цього достатнє забезпечення".

За його словами, така ж ефективність захисту потрібна й від російських ракет, і від бойової авіації окупанта.

"І це можливо забезпечити. Необхідні достатньо сміливі рішення партнерів – достатньо систем ППО, достатньо далекобійності. А українці зроблять усе правильно та влучно" , - зазначив Зеленський.

Нагадаємо:

У ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 89-ма ударними БпЛА типу "Shahed", усі повітряні цілі вдалося знищити.