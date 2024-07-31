Зеленский отреагировал на ночную атаку российских "Шахедов"
Президент Владимир Зеленский заявил, что сбитие всех 89 вражеских "Шахедов" за ночь 31 июля свидетельствует о возможности Украины защитить свое небо от российских ударов при достаточном обеспечении, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Зеленский в Facebook.
"89 "Шахедов" сбито за минувшую ночь. Все, которые были применены российскими террористами во время этой атаки. И это важный результат. Украинцы могут полностью защитить свое небо от российских ударов, когда имеют для этого достаточное обеспечение".
По его словам, такая же эффективность защиты нужна и от российских ракет, и от боевой авиации оккупанта.
"И это возможно обеспечить. Необходимы достаточно смелые решения партнеров - достаточно систем ПВО, достаточно дальнобойности. А украинцы сделают все правильно и точно", - отметил Зеленский.
Напомним:
В ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 89-ю ударными БпЛА типа "Shahed", все воздушные цели удалось уничтожить.