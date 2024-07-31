Блінкен: США не причетні до вбивства лідера ХАМАС в Ірані
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у середу, що Сполучені Штати не причетні до вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані і не знали про нього. Про це Блінкен сказав в інтерв'ю Channel News Asia, повідомляє Європейська правда.
Держсекретар США розмовляв під час свого дводенного офіційного візиту до Сінгапуру, через кілька годин після того, як було повідомлено, що Ганія був убитий у своїй резиденції в столиці Ірану Тегерані. Ганія був ключовою фігурою на переговорах про припинення вогню в секторі Гази.
"Це те, про що ми не знали і до чого не були причетні. Дуже важко спекулювати", – сказав Блінкен.
Він наголосив на важливості припинення вогню для завершення дев’ятимісячної війни на Близькому Сході.
"Ми продовжуватимемо домагатися цього стільки, скільки потрібно", – додав Блінкен.
Він сказав, що необхідність припинення вогню залишається найкращим способом зняти напруженість у регіоні.
Одного з лідерів палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганію убили 31 липня вранці у столиці Ірану. 62-річний Ганія був багаторічним політичним лідером ХАМАС.