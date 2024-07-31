Блинкен: США не причастны к убийству лидера ХАМАС в Иране
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что Соединенные Штаты не причастны к убийству лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и не знали о нем. Об этом Блинкен сказал в интервью Channel News Asia, сообщает Европейская правда.
Госсекретарь США разговаривал во время своего двухдневного официального визита в Сингапур, через несколько часов после того, как было сообщено, что Хания был убит в своей резиденции в столице Ирана Тегеране. Он был ключевой фигурой на переговорах о прекращении огня в секторе Газа.
"Это то, о чем мы не знали и к чему не были причастны. Очень трудно спекулировать", – сказал Блинкен.
Он подчеркнул важность прекращения огня для завершения девятимесячной войны на Ближнем Востоке.
"Мы будем продолжать добиваться этого столько, сколько нужно", – добавил Блинкен.
Он сказал, что необходимость прекращения огня остается лучшим способом снять напряженность в регионе.
Одного из лидеров палестинской группировки ХАМАС Исмаила Ханию убили 31 июля утром в столице Ирана.
62-летний Хания был многолетним политическим лидером ХАМАС.