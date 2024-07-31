Блинкен: США не причастны к убийству лидера ХАМАС в Иране

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что Соединенные Штаты не причастны к убийству лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и не знали о нем. Об этом Блинкен сказал в интервью Channel News Asia, сообщает Европейская правда.

Госсекретарь США разговаривал во время своего двухдневного официального визита в Сингапур, через несколько часов после того, как было сообщено, что Хания был убит в своей резиденции в столице Ирана Тегеране. Он был ключевой фигурой на переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

"Это то, о чем мы не знали и к чему не были причастны. Очень трудно спекулировать" , – сказал Блинкен. ﻿

Он подчеркнул важность прекращения огня для завершения девятимесячной войны на Ближнем Востоке.

"Мы будем продолжать добиваться этого столько, сколько нужно" , – добавил Блинкен.

Он сказал, что необходимость прекращения огня остается лучшим способом снять напряженность в регионе.

Одного из лидеров палестинской группировки ХАМАС Исмаила Ханию убили 31 июля утром в столице Ирана.

62-летний Хания был многолетним политическим лидером ХАМАС.