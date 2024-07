ХАМАС обезголовлено: хто такий Ісмаїл Ганія і чому він був ворогом Ізраїлю

Палестинське терористичне угруповання ХАМАС залишилося без одного з топ-ватажків. Вранці 31 липня в Тегерані ліквідували Ісмаїла Ганію після того, як він відвідав інавгурацію іранського президента Масуда Пазешкіана, повідомляє РБК-Україна.

Про те, що відомо про ліквідацію, ким був Ганія та чому вважався ворогом Ізраїлю.

Що відомо про ліквідацію Ісмаїла Ганії

Згідно з заявою ХАМАС, 61-річного Ганію було вбито в результаті авіаудару. Це сталося після його участі в інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіана. Який переміг на позачергових виборах у зв'язку із загибеллю Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі у травні 2024 року.

Окрім лідера ХАМАС загинув один із його охоронців. Пов'язане з іранським Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) агентство Fars повідомило, що Ганія перебував в резиденції для ветеранів на півночі Тегерана і був убитий "снарядом з повітря". Нібито ракета влучила в будинок, де він знаходився, близько 02:00.

Іранська влада пообіцяла "повідомити подальші подробиці пізніше". Як пишуть ізраїльські ЗМІ, окрім Ганії в тій же будівлі ще знаходився ватажок терористів палестинського "Ісламського джихаду" Зіяд ан-Нахала. Але на іншому поверсі, він не був ціллю атаки і не постраждав.

Іран відреагував зборами Вищої ради національної безпеки. За інформацією Reuters, обговорюватимуться "заходи у відповідь". За словами іншого представника ХАМАС Муси Абу Марзука, "підле вбивство не залишиться безкарним".

Як і варто було очікувати, ХАМАС та Тегеран поклали відповідальність на Ізраїль. Ізраїльська сторона офіційно не коментує інцидент.

"Збройні сили Ізраїлю заявили, що не реагують на повідомлення в іноземних ЗМІ, хоча чиновники раніше пообіцяли ліквідувати ХАМАС та його керівництво у відповідь на напад угрупування на Ізраїль 7 жовтня. Пізніше було сказано, що "проводиться оцінка ситуації" , - пише CNN з посиланням на представника Армії оборони Ізраїлю.

Повідомляється, що Ханія буде похований у Катарі. Ця країна є ключовим фінансовим спонсором та союзником терористів ХАМАС, а сам він проживав у катарській столиці Досі з 2016 року.

Хто такий Ганія та чому він був ворогом Ізраїлю

Ісмаїл Абдель Салам Ахмед Ганія народився в таборі біженців Аш-Шаті в Секторі Газа в сім'ї палестинських біженців з Ашкелону. Після закінчення ісламського університету Гази приєднався до ХАМАС.

За участь у діяльності руху провів 18 днів в ізраїльській в'язниці 1987 року, 6 місяців - у 1988-му, і три роки з 1989-го. У 1997 році став одним із найближчих помічників ватажка ХАМАС шейха Ахмеда Ясіна. З 1999 по 2004 роки обіймав посаду керівника штабу.

У середині 2000-х пережив атаки на конвой та ракетний удар по своєму будинку. Очолював кампанію ХАМАС на виборах до законодавчої ради Палестинської автономії, після перемоги став прем'єр-міністром, але його зняли з посади через розбіжності з партією ФАТХ, які досягли апогею в Секторі Газа влітку 2007 року.

"Ми не поступимося жодною частиною Палестини, ми не поступимося Єрусалимом, ми продовжимо битися і не складемо зброї" , - казав він у 2012-му.

До 2017 року Ганія був лідером ХАМАС, після чого його змінив Яхья Сінвар. З 2021 року очолив політичне крило, але останні кілька років жив у вигнанні у Катарі.

Державний департамент США визнав його терористом у 2018 році. Тоді Вашингтон заявив, що Ганія був "прихильником збройної боротьби, зокрема проти мирних жителів". А також, що ХАМАС відповідальний за загибель 17 американців внаслідок терактів.

Ганія вважався одним із головних ворогів Ізраїлю. А після нападу 7 жовтня 2023 року ізраїльська сторона оголосила, що ліквідує його та інших ватажків ХАМАС.

Внаслідок атаки 7 жовтня загинули близько 1200 ізраїльтян та ще близько 250 були взяті в заручники. Частина з них досі у полоні. Взимку, за даними The Times of Israel, прем'єр Беньямін Нетаньягу наказав розробити план ліквідації ватажків ХАМАС за кордоном, зокрема, в Туреччині, Катарі та інших країнах.

Під час війни "Залізних мечів" Ганія втратив кількох найближчих членів сім'ї. Зокрема, 10 квітня ізраїльська авіація вдарила по автомобілю, в якому перебували троє його синів. За інформацією ХАМАС, тоді ж загинули четверо онуків, а загалом з початку війни той нібито втратив 60 родичів.

Ліквідація Ганії матиме значний вплив, оскільки він був одним із ключових посередників у переговорах про звільнення заручників, пише CNN.

Наразі єдиним ізраїльським чиновником, який прокоментував ліквідацію ватажка ХАМАС, є міністр у справах Єрусалиму та спадщини Ізраїлю Аміхай Еліяху.

"Смерть Ганії зробить світ трохи кращим" , - написав він у соціальній мережі X.

Як реагує світ та чим погрожує Іран

США

На новину про ліквідацію лідера ХАМАСу відреагували у Білому домі. Там стверджують, що бачили повідомлення про смерть Ганії. Тим часом міністр оборони США Ллойд Остін виступив із заявою зазначивши, що "Ізраїль робитиме все необхідне для свого захисту, і він неодноразово демонстрував це".

"Ми взяли на себе зобов'язання допомагати Ізраїлю захищатися, хоч би чого це коштувало" , - стверджує Остін.

Китай

Офіційний Пекін виступив із засудженням. Представник китайського МЗС Лінь Цзянь сказав, що його країна "виступає проти будь-яких вбивств та актів насильства та засуджує їх".

"Ми глибоко стурбовані потенційним зростанням нестабільності в регіоні через цей інцидент" , - додав посадовець.

Туреччина

Відреагувало на інцидент і Міністерство закордонних справ Туреччини.

"Це ще раз продемонструвало, що уряд Нетаньягу не має наміру добиватися миру. Якщо міжнародна спільнота не вживе дій, щоб зупинити Ізраїль, наш регіон зіткнеться з набагато серйознішими конфліктами" , - заявили у відомстві.

Крім того, із засудженням виступив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. На його думку, це було "віроломне убивство" і "підлий вчинок". Він додав, що Анкара і далі "підтримуватиме палестинський народ".

Іран

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що оплакує "хороброго лідера палестинського опору". За його словами, Іран "захистить свою територіальну цілісність, гідність, честь і гордість і змусить ворогів пошкодувати про їхній боягузливий вчинок".

Своєю чергою верховний лідер аятола Алі Хаменеї каже, що "Іран вважає своїм обов'язком помститися за вбивство Ганії, оскільки це сталося на іранській землі".

Натомість Корпус вартових Ісламської революції Ірану пообіцяв, що буде "жорстка відповідь" на вбивство голови політбюро ХАМАС.

"Перетин червоних ліній завжди обходився дорого нашим ворогам" , - додали у КВІР.

Зазначимо, Ганія загинув лише за кілька годин після ліквідації в Бейруті (Ліван) високопоставленого командира "Хезболли" Фуада Шукра. І на відміну від ситуації з Ісмаїлом Ганією, ліквідацію Шукри офіційно підтвердили в армії Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Під час підготовки матеріалу використовувалися: публікації агенції Fars news, Reuters, The Times of Israel, Bild, Associated Press, CNN, The Guardian та сторінка у Х (Twitter) міністра у справах Єрусалиму та спадщини Ізраїлю Аміхая Еліяху.