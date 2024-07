ХАМАС обезглавлен: кто такой Исмаил Хания и почему он был врагом Израиля

Палестинская террористическая группировка ХАМАС осталась без одного из топ-главарей. Утром 31 июля в Тегеране ликвидировали Исмаила Ханию, после того, как он посетил инаугурацию иранского президента Масуда Пазешкиана, сообщает РБК-Украина.

О том, что известно о ликвидации, кем был Хания и почему считался врагом Израиля.

Что известно о ликвидации Исмаила Хании

Согласно заявлению ХАМАС, 61-летний Гания был убит в результате авиаудара. Это произошло после его участия в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Который победил на внеочередных выборах в связи с гибелью Эбрахима Раиси в авиакатастрофе в мае 2024 года.

Кроме лидера ХАМАС погиб один из его охранников. Связанное с иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) агентство Fars сообщило, что Хания находился в резиденции для ветеранов на севере Тегерана и был убит "снарядом из воздуха". Якобы ракета попала в дом, где он находился, около 02:00.

Иранские власти пообещали "сообщить дальнейшие подробности позже". Как пишут израильские СМИ, помимо Хании в том же здании находился главарь террористов палестинского "Исламского джихада" Зияд ан-Нахала. Но на другом этаже, он не был целью атаки и не пострадал.

Иран отреагировал собранием Высшего совета нацбезопасности. По информации Reuters, будут обсуждаться "ответные шаги". По словам другого представителя ХАМАС Мусы Абу Марзука, "подлое убийство не останется безнаказанным".

Как и стоило ожидать, ХАМАС и Тегеран возложили ответственность на Израиль. Израильская сторона официально не комментирует инцидент.

"Вооруженные силы Израиля заявили, что не реагируют на сообщения в иностранных СМИ, хотя чиновники ранее пообещали ликвидировать ХАМАС и его руководство в ответ на нападение группировки на Израиль 7 октября. Позже было сказано, что "проводится оценка ситуации" , - пишет CNN со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля.

Сообщается, что Хания будет похоронен в Катаре. Эта страна является ключевым финансовым спонсором и союзником террористов ХАМАС, а сам он проживал в катарской столице Дохе с 2016 года.

Кто такой Хания и почему он был врагом Израиля

Исмаил Абдель Салам Ахмед Хания родился в лагере беженцев Аш-Шати в Секторе Газа в семье палестинских беженцев из Ашкелона. После окончания исламского университета Газы присоединился к ХАМАС.

За участие в деятельности движения провел 18 дней в израильской тюрьме в 1987 году, 6 месяцев - в 1988-м, и три года с 1989-го. В 1997 году стал одним из ближайших помощников главаря ХАМАС шейха Ахмеда Ясина. С 1999 по 2004 годы занимал должность руководителя штаба.

В середине 2000-х пережил атаки на конвой и ракетный удар по своему дому. Возглавлял кампанию ХАМАС на выборах в законодательный совет Палестинской автономии, после победы стал премьер-министром, но был снят с должности из-за разногласий с партией ФАТХ, которые достигли апогея в Секторе Газа летом 2007 года.

"Мы не уступим ни одной части Палестины, мы не уступим Иерусалим, мы продолжим сражаться и не сложим оружия" , - говорил он в 2012-м.

До 2017 года Хания был лидером ХАМАС, после чего его сменил Яхья Синвар. С 2021 года возглавил политическое крыло, но последние несколько лет жил в изгнании в Катаре.

Государственный департамент США признал его террористом в 2018 году. Тогда Вашингтон заявил, что Хания был "сторонником вооруженной борьбы, в том числе против мирных жителей". А также что ХАМАС ответственен за гибель 17 американцев в результате терактов.

Хания считался одним из главных врагов Израиля. А после нападения 7 октября 2023 года израильская сторона объявила, что ликвидирует его и других главарей ХАМАС.

В результате атаки 7 октября погибли около 1200 израильтян и еще около 250 были взяты в заложники. Часть из них до сих пор в плену. Зимой, по данным The Times of Israel, премьер Биньямин Нетаньяху отдал приказ на разработку плана ликвидации главарей ХАМАС за границей, в частности, в Турции, Катаре и других странах.

В ходе войны "Железных мечей" Хания потерял нескольких ближайших членов семьи. В частности, 10 апреля израильская авиация ударила по автомобилю, в котором находились три его сына. По информации ХАМАС, тогда же погибли четыре внука, а всего с начала войны тот якобы потерял 60 родственников.

Ликвидация Ханиии будет иметь значительное влияние, поскольку он был одним из ключевых посредников в переговорах об освобождении заложников, пишет CNN.

В настоящее время единственным израильским чиновником, который прокомментировал ликвидацию главаря ХАМАС, является министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихай Элияху.

"Смерть Хании сделает мир немного лучше" , - написал он в социальной сети X.

Как реагирует мир и чем угрожает Иран

США

На новость о ликвидации лидера ХАМАС отреагировали в Белом доме. Там утверждают, что видели сообщения о смерти Хании. Тем временем министр обороны США Ллойд Остин выступил с заявлением, отметив, что "Израиль будет делать все необходимое для своей защиты, и он неоднократно демонстрировал это".

"Мы взяли на себя обязательство помогать Израилю защищаться, чего бы это ни стоило" , - утверждает Остин.

Китай

Официальный Пекин выступил с осуждением. Представитель китайского МИД Линь Цзянь сказал, что его страна "выступает против любых убийств и актов насилия и осуждает их".

"Мы глубоко обеспокоены потенциальным ростом нестабильности в регионе из-за этого инцидента" , - добавил чиновник.

Турция

Отреагировало на произошедшее и Министерство иностранных дел Турции.

"Это еще раз продемонстрировало, что правительство Нетаньяху не намерено добиваться мира. Если международное сообщество не предпримет действий, чтобы остановить Израиль, наш регион столкнется с гораздо более серьезными конфликтами" , - заявили в ведомстве.

Кроме того, с осуждением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его мнению, это было "вероломное убийство" и "подлый поступок". Он добавил, что Анкара и дальше будет "поддерживать палестинский народ".

Иран

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что оплакивает "храброго лидера палестинского сопротивления". По его словам, Иран "защитит свою территориальную целостность, достоинство, честь и гордость и заставит врагов пожалеть об их трусливом поступке".

В свою очередь верховный лидер аятолла Али Хаменеи говорит, что "Иран считает своим долгом отомстить за убийство Хании, поскольку это произошло на иранской земле".

Корпус стражей исламской революции Ирана пообещал, что будет "жесткий ответ" на убийство главы политбюро ХАМАС.

"Пересечение красных линий всегда обходилось дорого нашим врагам" , - добавили в КСИР.

Отметим, Хания погиб всего через несколько часов после ликвидации в Бейруте (Ливан) высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра. И в отличие от ситуации с Исмаилом Ханией, ликвидацию Шукры официально подтвердили в армии Израиля (ЦАХАЛ).

При подготовке материала использовались: публикации агентства Fars news, Reuters, The Times of Israel, Bild, Associated Press, CNN, The Guardian и страница Х (Twitter) министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияха.