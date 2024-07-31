В ОП зазначили, що РФ використала "економ-версію Шахеда" під час нічної атаки

Радник керівника Офісу Президента Владислав Власюк заявив, що у ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну безпілотниками нового типу "Гербера", котрі мають мінімум компонентів та виглядають як "економверсія Шахеда", повідомляє Українська правда.

"Особливість сьогоднішньої шахедної ночі [ніч на 31 липня] це обережне обмежене використання дрону нового типу "Гербера". На молекули ще не розібрали, але виглядає як економверсія Шахеда. Фанера замість композиту, мінімум компонентів, все той же дешевий мейд ін чіна" , - сказав Власюк.