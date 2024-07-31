В ОП отметили, что РФ использовала "эконом-версию Шахеда" во время ночной атаки

Советник руководителя Офиса Президента Владислав Власюк сообщил, что в ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками нового типа "Гербера", которые имеют минимум компонентов и выглядят как "эконом-версия Шахеда", сообщает Украинская правда.

"Особенность сегодняшней шахедной ночи [ночь на 31 июля] это осторожное ограниченное использование дрона нового типа "Гербера". На молекулы еще не разобрали, но выглядит как эконом-версия Шахеда. Фанера вместо композита, минимум компонентов, все тот же дешевый мейд ин чина" , - сказал Власюк.