Вбивство Фаріон: Адвокат підозрюваного пригрозив дочці мовознавиці

Адвокат підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон Ігор Сулима хоче притягнути її доньку Софію Семчишин до кримінальної відповідальності﻿. Про це Сулима сказав журналістам, повідомляє Ділова столиця.

Зазначимо, раніше на судовому засіданні Софія Семчишин побажала підозрюваному у вбивстві її матері "здохнути в тюрмі".

"За це її можна притягнути. Вибачте, але за погрози вбивством і розправою можна притягнути до відповідальності. Нехай при мені це скаже. Проти неї буде порушено карну справу" , – заявив адвокат.

Він додав, що якщо є відповідний відеозапис з погрозами, то він витребує його.

Як повідомлялося, 26 липня Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід 18-річному юнаку, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Фігуранта відправили до львівського СІЗО на 60 діб без права внесення застави.

Хлопець заявив, що нікого не вбивав, та до загибелі мовознавиці не причетний.

Нагадаємо, раніше журналісти "Схем" зв’язалися з батьком підозрюваного. У коментарі чоловік розповів, що служить на фронті та давно не бачив сина. На його думку, в хлопця не було мотивів для убивства Фаріон, адже він не мав жодних українофобських поглядів і є патріотом.

Про "патріотизм" підозрюваного розповіли і у Нацполіції.