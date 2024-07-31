Убийство Фарион: Адвокат подозреваемого пригрозил дочери языковеда

Адвокат подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион Игорь Сулима хочет привлечь ее дочь Софию Семчишин к уголовной ответственности﻿. Об этом Сулима сказал журналистам, сообщает Деловая столица.

Отметим, ранее на судебном заседании София Семчишин пожелала подозреваемому в убийстве ее матери "сдохнуть в тюрьме".

"За это ее можно привлечь. Извините, но за угрозы убийством и расправой можно привлечь к ответственности. Пусть при мне это скажет. Против нее будет возбуждено уголовное дело" , – заявил адвокат.

Он добавил, что если есть соответствующая видеозапись с угрозами, то он истребует ее.

Как сообщалось, 26 июля Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения 18-летнему юноше, подозреваемому в убийстве Ирины Фарион. Фигуранта отправили во львовский СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

Парень заявил, что никого не убивал, и к гибели языковеда не причастен.

Напомним, ранее журналисты "Схем" связались с отцом подозреваемого. В комментарии мужчина рассказал, что служит на фронте и давно не видел сына. По его мнению, у парня не было мотивов для убийства Фарион, ведь у него не было никаких украинофобских взглядов и является патриотом.

О "патриотизме" подозреваемого рассказали и в Нацполиции.