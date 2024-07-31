Росіяни після удару по бомбардувальникам посилюють аеродроми покришками - ГУР

Російські військові посилюють оборону аеродромів підручними засобами після успішної атаки ЗСУ на стратегічну авіацію на військовому аеродромі Оленья у Мурманській області. Зокрема, росіяни застосовують покришки, повідомляє Новое время.

Про це в етері телемарафону розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

За словами представника української розвідки, окупанти надали запит на посилення ППО в районі аеродрому Оленья зенітно-ракетними гарматними комплексами Панцир.

«Загалом активно використовуються й інші, зокрема гумові пристрої для захисту винищувачів і стратегічної авіації. Зокрема, йдеться про покришки. Ну ось так вони захищаються і збираються нарощувати ці підручні засоби — те, що можна робити без якихось високих сучасних технологій» , — сказав Юсов.

Представник розвідки зазначив, що для ворога це болючі удари. За даними української розвідки, були уражені два робочих стратегічних бомбардувальники Ту-22М3 та безпосередньо залученими в ударах по Україні, враховуючи те, що їх одразу ж забрали на ремонтні роботи.

Напередодні ГУР підтвердило, що під час атаки на військовий аеродром Оленья у Мурманській області Росії 25 липня були пошкоджені два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. Відновлення цих літаків може зайняти у Росії кілька місяців, зазначав Юсов.