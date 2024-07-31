Россияне после удара по бомбардировщикам усиливают аэродромы покрышками - ГУР

Российские военные усиливают оборону аэродромов подручными средствами после успешной атаки ВСУ на стратегическую авиацию на военном аэродроме Оленья в Мурманской области. В частности россияне применяют покрышки, сообщает Новое время.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

По словам представителя украинской разведки, оккупанты предоставили запрос на усиление ПВО в районе аэродрома Оленья зенитно-ракетными пушечными комплексами Панцирь.

«В целом активно используются и другие, в частности резиновые устройства для защиты истребителей и стратегической авиации. В частности, речь идет о покрышках. Ну вот так они защищаются и собираются наращивать эти подручные средства — то, что можно делать без каких-то высоких современных технологий», — сказал Юсов.

Представитель разведки отметил, что для врага это болезненные удары. По данным украинской разведки, были поражены два рабочих стратегических бомбардировщика Ту-22М3 и непосредственно вовлеченными в ударах по Украине, учитывая то, что их сразу же забрали на ремонтные работы.

Накануне ГУР подтвердило, что во время атаки на военный аэродром Оленья в Мурманской области России 25 июля были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3. Восстановление этих самолетов может занять у России несколько месяцев, отмечал Юсов.