Вночі РФ запустила по Україні багато БПЛА без вибухівки - ГУР

Під час масованої атаки "Шахедів" по Україні вночі 31 липня росіяни також запускали значну кількість відволікаючих дронів, щоб виснажити та розвідати українську ППО. З посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, РФ застосовує комбіновані удари.

"Ми були свідками й масованих ракетних ударів, і масованих ударів безпілотниками, і одночасно (ракет і дронів. - Ред.)" , - сказав Юсов, відповідаючи на питання, чому під час атаки злітали російські бомбардувальники, але ракет не пускали.

Представник ГУР додав, що РФ продовжує шукати оптимальні шляхи застосування подібної технології і тактики.