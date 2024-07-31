Вночі РФ запустила по Україні багато БПЛА без вибухівки - ГУР
Під час масованої атаки "Шахедів" по Україні вночі 31 липня росіяни також запускали значну кількість відволікаючих дронів, щоб виснажити та розвідати українську ППО. З посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, РФ застосовує комбіновані удари.
"Ми були свідками й масованих ракетних ударів, і масованих ударів безпілотниками, і одночасно (ракет і дронів. - Ред.)", - сказав Юсов, відповідаючи на питання, чому під час атаки злітали російські бомбардувальники, але ракет не пускали.
Представник ГУР додав, що РФ продовжує шукати оптимальні шляхи застосування подібної технології і тактики.
"Можна відмітити, що цього разу була значна кількість так званих відволікаючих БПЛА, тобто без вибухової частини. Метою яких є виснаження і вивчення систем ППО. І це також не нова тактика. Сили оборони відпрацьовують і ефективно протидіють подібним викликам", - зазначив Юсов.