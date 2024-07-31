Ночью РФ запустила по Украине много БПЛА без взрывчатки - ГУР

Во время массированной атаки "Шахедов" по Украине ночью 31 июля россияне также запускали значительное количество отвлекающих дронов, чтобы истощить и разведать украинскую ПВО. Ссылаясь на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

По его словам, РФ применяет комбинированные удары.

"Мы были свидетелями и массированных ракетных ударов, и массированных ударов беспилотниками, и одновременно (ракет и дронов. - Ред.)" , - сказал Юсов, отвечая на вопрос, почему во время атаки взлетали российские бомбардировщики, но ракет не пускали.

Представитель ГУР добавил, что РФ продолжает искать оптимальные пути применения подобной технологии и тактики.