Ночью РФ запустила по Украине много БПЛА без взрывчатки - ГУР
Во время массированной атаки "Шахедов" по Украине ночью 31 июля россияне также запускали значительное количество отвлекающих дронов, чтобы истощить и разведать украинскую ПВО. Ссылаясь на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.
По его словам, РФ применяет комбинированные удары.
"Мы были свидетелями и массированных ракетных ударов, и массированных ударов беспилотниками, и одновременно (ракет и дронов. - Ред.)", - сказал Юсов, отвечая на вопрос, почему во время атаки взлетали российские бомбардировщики, но ракет не пускали.
Представитель ГУР добавил, что РФ продолжает искать оптимальные пути применения подобной технологии и тактики.
"Можно отметить, что на этот раз было значительное количество так называемых отвлекающих БПЛА, то есть без взрывчатой части, целью которых является истощение и изучение систем ПВО. И это также - не новая тактика. Силы обороны отрабатывают и эффективно противодействуют подобным вызовам", - отметил Юсов.