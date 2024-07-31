МЗС Естонії розкритикувало рішення Угорщини спростити в'їзд до ЄС росіянам та білорусам

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна різко розкритикував рішення Угорщини полегшити процедуру в'їзду до Шенгенської зони для громадян Росії та Білорусії. Про це пише ERR, повідомляє Новое время.

Цахкна наголосив, що поведінка Угорщини суперечить зовнішній політиці та політиці безпеки Євросоюзу і показує, що прем'єр-міністр Віктор Орбан грає за команду противника.

«Це дуже погано, це рух у неправильному напрямку, а також це пряма загроза внутрішній безпеці Європи, тому що з Росії та Білорусі можуть приїхати люди з абсолютно різними цілями» , — сказав він.

За словами глави МЗС Естонії, цей крок істотно збільшить імовірність того, що Росія зможе організовувати всілякі гібридні операції в країнах Євросоюзу. Він підкреслив, що рішення Угорщини докорінно суперечить тому, що було погоджено в Євросоюзі.

Цахкна зазначив, що в Євросоюзі ініційовано процедуру за сьомою статтею, унаслідок чого право голосу Угорщини може бути призупинено. Крім того, глава МЗС Естонії також вказав, що Угорщина заблокувала практично всю допомогу, яку Європейський союз спільно хотів надати Україні через Європейський фонд миру.