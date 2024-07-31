МИД Эстонии раскритиковал решение Венгрии упростит въезд в ЕС россиянам и белорусам

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна резко раскритиковал решение Венгрии облегчить процедуру въезда в Шенгенскую зону для граждан России и Белоруссии. Об этом пишет ERR, сообщает Новое время.

Цахкна подчеркнул, что поведение Венгрии противоречит внешней политике и политике безопасности Евросоюза и показывает, что премьер-министр Виктор Орбан играет за команду противника.

«Это очень плохо, это движение в неправильном направлении, а также это прямая угроза внутренней безопасности Европы, потому что из России и Беларуси могут приехать люди с совершенно разными целями» , — сказал он.

По словам главы МИД Эстонии, этот шаг существенно увеличит вероятность того, что Россия сможет организовывать всевозможные гибридные операции в странах Евросоюза. Он подчекрнул, что решение Венгрии в корне противоречит тому, что было согласовано в Евросоюзе.

Цахкна отметил, что в Евросоюзе инициирована процедура по седьмой статье, в результате чего право голоса Венгрии может быть приостановлено. Кроме того, глава МИД Эстонии также указал, что Венгрия заблокировала практически всю помощь, которую Европейский союз совместно хотел предоставить Украине через Европейский фонд мира.