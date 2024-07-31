Україна не скасує санкції проти Лукойлу – Шмигаль відповів Фіцо

Прем'єр-міністр України Денис Шмігаль наголосив на відсутності будь-яких загроз для Словаччини через санкції Ради національної безпеки та оборони України щодо транзиту нафти російської компанії «Лукойл» через Україну, тому Київ не розглядає скасування цих обмежень, повідомляє Дзеркало тижня.

Глава уряду зазначив, що останнім часом мав кілька розмов із прем’єром Словаччини Робертом Фіцо, які охарактеризував як прагматичні, при цьому підкреслив, що Україна наполягала і буде наполягати на необхідності максимальної відмови від російської нафти, оскільки «Росія і енергетична безпека — не сумісні речі»

"Україна залишається надійним транзитером для всіх країн, які цінують свободу та верховенство права. Ми беззаперечно виконуємо Угоду про асоціацію з ЄС. Так буде і надалі. Санкції, запроваджені РНБО України, не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та Європи загалом, саме тому їх скасування не є предметом обговорення. Відтак маємо повне розуміння Брюсселя в цьому питанні" , - підкреслив Шмигаль.

Він додав, що Київ вважає Братиславу надійним партнером, від якого не очікує погроз чи шантажу, особливо в питанні російських енергоресурсів, за рахунок яких РФ веде війну в Україні.

"Ще раз. Санкції, запроваджені Україною, не є загрозою для енергетичної безпеки Словаччини. Загрозою є Росія, її гібридна енергетична війна проти словацького народу, її шантаж та політичні ультиматуми" , - повторився прем’єр.

Керівник Кабміну повідомив, що домовився із Фіцо про міжурядову зустріч у жовтні, під час якої конструктивний і прагматичний діалог буде продовжений.