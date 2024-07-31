Украина не отменит санкции против Лукойла – Шмыгаль ответил Фицо

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил отсутствие каких-либо угроз для Словакии из-за санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении транзита нефти российской компании «Лукойл» через Украину, поэтому Киев не рассматривает отмену этих ограничений, сообщает Зеркало недели.

Глава правительства отметил, что в последнее время имел несколько разговоров с премьером Словакии Робертом Фицо, которые охарактеризовал как прагматические, при этом подчеркнул, что Украина настаивала и будет настаивать на необходимости максимального отказа от российской нефти, поскольку «Россия и энергетическая безопасность не совместимые вещи".

"Украина остается надежным транзитером для всех стран, которые ценят свободу и верховенство права. Мы безоговорочно выполняем Соглашение об ассоциации с ЕС. Так будет и дальше. Санкции, введенные СНБО Украины, не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, именно поэтому их отмена не является предметом обсуждения. Следовательно, имеем полное понимание Брюсселя в этом вопросе" , - подчеркнул Шмигаль.

Он добавил, что Киев считает Братиславу надежным партнером, от которого не ожидает угроз или шантажа, особенно в вопросе российских энергоресурсов, за счет которых РФ ведет войну в Украине.

"Еще раз. Санкции, введенные Украиной, не представляют угрозы для энергетической безопасности Словакии. Угроза - Россия, ее гибридная энергетическая война против словацкого народа, ее шантаж и политические ультиматумы" , - повторился премьер.

Руководитель Кабмина сообщил, что договорился с Фицо о межправительственной встрече в октябре, в ходе которой конструктивный и прагматический диалог будет продолжен.