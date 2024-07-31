В Україну прибули винищувачі F-16 - Bloomberg

Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16. Про це пише видання Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання вказує, що кінцевим терміном передачі американських військових літаків був кінець цього місяця, і він був дотриманий. Анонімні джерела Bloomberg, знайомі з цим питанням кажуть, що кількість літаків невелика.

В матеріалі зазначається, що поки неясно, чи зможуть українські пілоти, які тренувалися зі своїми західними союзниками протягом останніх місяців, негайно використовувати бойові літаки, чи цей процес займе більше часу.

Водночас речниця Міністерства оборони України Діана Давитян відмовилася від коментарів.