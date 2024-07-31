В Украину прибыли истребители F-16 - Bloomberg

Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16. Об этом пишет издание Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что конечным сроком передачи американских военных самолетов был конец этого месяца, и он был соблюден. Анонимные источники Bloomberg, знакомые с этим вопросом, говорят, что количество самолетов небольшое.

В материале отмечается, что пока неясно, смогут ли украинские пилоты, которые тренировались со своими западными союзниками в течение последних месяцев, немедленно использовать боевые самолеты, или этот процесс займет больше времени.

В то же время пресс-секретарь Министерства обороны Украины Диана Давитян отказалась от комментариев.