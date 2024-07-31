АРМА частково не допустили на огляд офісів у ТРЦ "Гулівер"

Працівників Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) під час огляду ТРЦ Gulliver частково не допустили на огляд офісних приміщень.﻿ Про це заявила голова АРМА Олена Дума, повідомляє Економічна правда.

"Сьогодні під час огляду чергових приміщень, команда АРМА зіткнулася із протиправними діями і відвертим нехтуванням законом, зокрема, ухвалою суду з боку представників компанії-власника активу ТОВ "Три О" , - заявила вона.

Як зазначив співрозмовник ЕП в агентстві, був зафіксований частковий недопуск з боку власника ТРЦ представників АРМА на огляд офісних приміщень Гулівера.

"Це нехтування ухвалою суду" , - зазначили ЕП у АРМА.

У відповідь на такі дії працівник АРМА виніс припис представнику компанії "Три О". Таким чином у виконавця є три дні на усунення порушень вимог законодавства.

Також агентством вже внесено заяву про кримінальне правопорушення щодо протидії законним вимогам АРМА до поліції.

Зазначається, що невиконання рішень суду матиме юридичні наслідки.