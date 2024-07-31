АРМА столкнулось с сопротивлением при осмотре офисов в ТРЦ "Гулливер"

Работников Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) во время осмотра ТРЦ Gulliver частично не допустили на осмотр офисных помещений.﻿ Об этом заявила глава АРМА Елена Дума, сообщает Экономическая правда.

"Сегодня при осмотре очередных помещений, команда АРМА столкнулась с противоправными действиями и откровенным пренебрежением законом, в частности, постановлением суда со стороны представителей компании-владельца актива ООО "Три О" , - заявила она.

Как отметил собеседник ЭП в агентстве, был зафиксирован частичный недопуск со стороны владельца ТРЦ представителей АРМА на осмотр офисных помещений Гулливера.

"Это пренебрежение постановлением суда" , - отметили ЭП в АРМА.

В ответ на такие действия работник АРМА вынес предписание представителю компании "Три О". Таким образом у исполнителя есть три дня на устранение нарушений требований законодательства.

Также агентством уже внесено заявление об уголовном правонарушении относительно противодействия законным требованиям АРМА в полицию.

Отмечается, что невыполнение решений суда будет иметь юридические последствия.