АРМА столкнулось с сопротивлением при осмотре офисов в ТРЦ "Гулливер"
Работников Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) во время осмотра ТРЦ Gulliver частично не допустили на осмотр офисных помещений. Об этом заявила глава АРМА Елена Дума, сообщает Экономическая правда.
"Сегодня при осмотре очередных помещений, команда АРМА столкнулась с противоправными действиями и откровенным пренебрежением законом, в частности, постановлением суда со стороны представителей компании-владельца актива ООО "Три О", - заявила она.
Как отметил собеседник ЭП в агентстве, был зафиксирован частичный недопуск со стороны владельца ТРЦ представителей АРМА на осмотр офисных помещений Гулливера.
"Это пренебрежение постановлением суда", - отметили ЭП в АРМА.
В ответ на такие действия работник АРМА вынес предписание представителю компании "Три О". Таким образом у исполнителя есть три дня на устранение нарушений требований законодательства.
Также агентством уже внесено заявление об уголовном правонарушении относительно противодействия законным требованиям АРМА в полицию.
Отмечается, что невыполнение решений суда будет иметь юридические последствия.