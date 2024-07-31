У Росії ведучих 1+1 Мосейчук та Преподобного засудили до ув'язнення в колонії

Ведучих 1+1 media Наталію Мосейчук та Олександра преподобного заочно засудили в Росії і приговорили до п’яти і восьми років колонії відповідно, повідомляє Новое время.

На цьому тижні Басманний районний суд Москви заочно засудив ведучого телепроєктів 1+1 media Олександра Преподобного та ведучу 1+1 Марафон, інтерв'юерку Наталію Мосейчук до ув’язнення в колонії, провідомляє 1+1.ua. Преподобному інкримінують поширення так званих фейків про російську армію, за що йому винесли вирок вісім років колонії, а також заборонили адмініструвати інтернет-сторінки на чотири роки.

«Так званий басманний суд москви визнав мене винним за статтею „про фейки про російську армію“ і вирішив, що я маю відмотати 8 років колонії. „Обвинувачення“ стосуються інтерв'ю з опозиційним політологом Аббасом Галлямовим. Інтерв'ю це я записав більше двох років тому. Тоді росіяни вдарили Точкою У по станції Краматорськ, від чого загинула 61 людина і 121 були поранені. Смішно, але у московському суді мене навіть захищав якийсь „адвокат“. Коротше кажучи, не погріюсь я під сонечком геленджика, не поласую млинцем з лопати у костромі і, найгірше, — так і не потраплю у мавзолей, хоча… Дякую за визнання, Слава Україні!» , — прокоментував Олександр Преподобний.

Наталію Мосейчук засудили до п’яти років колонії за статтею про «розпалювання ненависті та ворожнечі», а також «заборонили» адмініструвати інтернет-сторінки на термін у 4 роки.

«Зрозуміло, що ці нікчемні російські „суди“ не мають жодної сили в цивілізованому світі. Їхня мета — залякати і показати всім українцям, що русскіє доберуться до кожного. Вони і справді здатні, якщо ми будемо тремтіти і забудемо неодноразове знищення нашої державності, Голодомор, приниження українців, страту нашої інтелігенції, насильну русифікацію, ґвалтування жінок та дітей, вбивства в Бучі, Ізюмі, Маріуполі, розстріл Охматдиту, щонічні дронові і ракетні полювання на нас і 10 років війни. Колись росія — розвалиться. А українцям судилося вижити тоді, виживемо і нині» , — прокоментувала Наталія Мосейчук.

У 1+1 media зазначили, що таке рішення судів свідчить про слабкість і безсилля Росії.